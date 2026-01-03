Lewandowski-Erbe zum Nulltarif?

Dusan Vlahovic könnte ab dem kommenden Sommer das Erbe von Robert Lewandowski (37) im Sturmzentrum des FC Barcelona antreten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Katalanen bereits mehrfach Kontakt zum Umfeld des Serben aufgenommen. Da der Vertrag des 25-Jährigen bei Juventus Turin aller Voraussicht ausläuft, darf er ohne Einverständnis seines Arbeitgebers mit neuen Klubs verhandeln und dort einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben. Barça wäre bereit, sein aktuelles Gehalt von kolportierten zwölf Millionen Euro pro Jahr zu übernehmen.

Eine schwere Oberschenkelverletzung setzt Vlahovic noch bis Ende März außer Gefecht, was Gerüchte um einen Winterabgang im Keim erstickte. Dennoch hat der bullige Angreifer weiterhin zahlreiche Interessenten für den Sommer. Während der FC Barcelona als sein bevorzugtes Ziel gilt, befinden sich auch der AC Mailand und der FC Bayern in Lauerstellung.