VfB: Jeltsch fällt aus

Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Finn Jeltsch verzichten. Die Schwaben teilen mit, dass sich der Innenverteidiger beim gestrigen Europa League-Spiel gegen Celta Vigo (2:1) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hat. Schon in der 25. Minute musste Jeltsch ausgewechselt werden. Zur genauen Ausfallzeit macht der VfB keine Angaben.

Der 19-jährige Rechtsfuß, im Februar für knapp zehn Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg gekommen, stand zuletzt immer in der Stuttgarter Startelf. Jüngst führte Jeltsch erstmals die deutsche U21-Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld.