VfB: Strafe für Assignon steht fest

Lorenz Assignon muss nur im kommenden Bundesligaspiel des VfB Stuttgart am Sonntag (19:30 Uhr) bei Werder Bremen zuschauen. Der DFB belegte den Rechtsverteidiger nach dessen Platzverweis am Samstag gegen den FC Bayern (0:5) mit einem Spiel Sperre.

Assignon hatte ein sicheres Tor auf der Torlinie durch den Einsatz des Oberarmes verhindert und sah dafür die Rote Karte. Dass Harry Kane den fälligen Strafstoß verwandelte, hatte sicherlich positiven Einfluss auf die Länge der Sperre.