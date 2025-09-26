Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Chelsea: Zwangspause für Palmer

von Georg Kreul
1 min.
Cole Palmer ist frustiert @Maxppp

Beim FC Chelsea muss Mittelfeldspieler Cole Palmer in den kommenden Wochen kürzertreten. Das bestätigte Blues-Coach Enzo Maresca auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir haben beschlossen, Cole ein wenig zu schonen, damit sich seine Verletzung nicht verschlimmert. Wir haben entschieden, ihn zwei bis drei Wochen bis zur Länderspielpause pausieren zu lassen, um zu sehen, ob er sich zu 100 Prozent erholen kann. Ich glaube nicht, dass er operiert werden muss. Es geht nur darum, die Schmerzen in seiner Leiste zu behandeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Palmer erlebt einen verletzungsreichen Start in die Saison. Zwei Partien musste der 23-Jährige bereits komplett aussetzen. Dazu humpelte der Engländer bei Chelseas 1:2-Niederlage gegen Manchester United am vergangenen Wochenende bereits in der 21. Spielminute vom Platz. Auch bei der jüngsten Trainingseinheit der Londoner setzte Palmer aus. Chelsea will mit der Maßnahme nun Schlimmeres verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Cole Palmer

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Cole Palmer Cole Palmer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert