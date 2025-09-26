Dost macht Schluss

Bas Dost (36) hat einen Schlussstrich unter seine aktive Fußballkarriere gezogen. Bei seiner Rückkehr in das Stadion von AZ Alkmaar erklärt der Stürmer gegenüber dem ‚Algemeen Dagblad‘: „Wenn man erzählt bekommt, dass man einen Herzstillstand hatte, erschrickt man sich zu Tode. Ich wollte nicht so mit dem Fußball aufhören. Ich wollte das selbst entscheiden. Es ist schade, dass ich das nicht tun konnte. Ich möchte aber nicht mit meinem Leben spielen.“

Vor knapp zwei Jahren kollabierte der Stürmer damals im Trikot der NEC Nijmegen beim Auswärtsspiel im AZ-Stadion (2:1) und musste auf dem Feld wiederbelebt werden, zuvor gelang ihm ein Tor sowie eine Vorlage. Die vier Spiele davor musste er aufgrund von Herzproblemen aussetzen. Grund für den Zusammenbruch in Alkmaar war eine Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, die oft durch nicht sorgfältig auskurierte Krankheiten auftritt. „Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin“, so Dost am Ort des Geschehens.