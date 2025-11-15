TSG im Chaos: Bundesligist buhlt um Schicker

Der ‚kicker‘ berichtet, dass neben RB Salzburg, das Andreas Schicker bereits ein Angebot unterbreitet hat, auch der VfL Wolfsburg nun um den Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim buhlt. Die Wölfe haben demnach bereits Kontakt zu Schicker aufgenommen und in den kommenden Tagen sollen weitere Gespräche zwischen beiden Parteien folgen.

Schicker trägt dank seines bemerkenswerten Transfersommers auch einen Anteil daran, dass sich die Kraichgauer auf dem sechsten Tabellenplatz befinden. Die sportlich unterlegenen Wolfsburger wittern dennoch ihre Chance. In der Führungsetage haben zuletzt mehrere enge Vertraute des Österreichers den Verein verlassen. Die beiden anderen Geschäftsführer Frank Briel und Markus Schütz verließen die TSG im Streit, Vorsitzender Jörg Albrecht trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. Gleichzeitig wächst der Einfluss von Spielerberater Roger Wittmann.

Unklar ist auch, wie stark Schickers Einfluss im sportlichen Bereich angesichts der internen Neustrukturierung bleibt. Der VfL Wolfsburg ist nach der Entlassung von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz auf der Suche nach einer neuen sportlichen Führung. Andreas Schicker gehört dort zum engen Kreis der Kandidaten.