Kommentar
Premier League

„Nächster Neuer”: Polster im Schaufenster

von Daniel del Federico - Quelle: The Sun
Nik Polster bei der österreichischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der FC Brentford könnte auf der Suche nach einem neuen Torwart in Österreich fündig werden. Laut der ‚Sun‘ beschäftigt sich der Premier League-Klub intensiv mit Nikolas Polster vom Wolfsberger AC. Der Österreicher wurde in der vergangenen Saison zum besten Torhüter der Liga ausgezeichnet.

Polster wird wegen seiner Spielintelligenz und seiner Ruhe am Ball bereits mit Manuel Neuer (39) verglichen und orientiert sein Spiel an Neuer und Jan Oblak (32) von Atlético Madrid. Der 23-Jährige steht in Wolfsberg noch bis 2027 unter Vertrag. Neben Brentford soll auch Brighton & Hove Albion daran interessiert sein, den Schlussmann im kommenden Sommer auf die Insel zu locken.

