Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

VfB will Frankfurt ausstechen

von David Hamza - Quelle: Absolut Fussball
Ayodele Thomas (r.) im Duell mit Cain Seedorf (l.) @Maxppp

Eintracht Frankfurt sieht sich im Werben um Ayodele Thomas massiver Konkurrenz ausgesetzt. Laut dem Onlineportal ‚Absolut Fussball‘ würde auch der VfB Stuttgart den 17-jährigen Linksaußen gerne verpflichten. Bis zu 13 Klubs sollen schon ihre Visitenkarte abgegeben haben, darunter Vereine aus England und Italien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Frankfurter haben dem Vernehmen nach erste Gespräche geführt, nach aktuellem Stand wäre Thomas im Sommer ablösefrei zu haben. Die PSV Eindhoven hofft allerdings noch auf eine Vertragsverlängerung. Thomas, niederländischer U19-Nationalspieler, ist noch ohne Profieinsatz. Für PSV II traf er in der zweiten Liga fünfmal in 38 Einsätzen und sammelte sieben Assists.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Frankfurt
Stuttgart
Ayodele Thomas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Ayodele Thomas Ayodele Thomas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert