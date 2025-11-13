VfB will Frankfurt ausstechen

Eintracht Frankfurt sieht sich im Werben um Ayodele Thomas massiver Konkurrenz ausgesetzt. Laut dem Onlineportal ‚Absolut Fussball‘ würde auch der VfB Stuttgart den 17-jährigen Linksaußen gerne verpflichten. Bis zu 13 Klubs sollen schon ihre Visitenkarte abgegeben haben, darunter Vereine aus England und Italien.

Die Frankfurter haben dem Vernehmen nach erste Gespräche geführt, nach aktuellem Stand wäre Thomas im Sommer ablösefrei zu haben. Die PSV Eindhoven hofft allerdings noch auf eine Vertragsverlängerung. Thomas, niederländischer U19-Nationalspieler, ist noch ohne Profieinsatz. Für PSV II traf er in der zweiten Liga fünfmal in 38 Einsätzen und sammelte sieben Assists.