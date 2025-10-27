Eintracht arbeitet an Thomas-Transfer

Aktuell hapert es bei Eintracht Frankfurt in der Defensive. Dennoch machen die Verantwortlichen des Champions League-Teilnehmers ihre Hausaufgaben und wollen auch bei den Offensivkräften zeitnah für Verstärkung sorgen. Hierfür wird ein Kandidat aus den Niederlanden heiß in der Mainmetropole gehandelt.

Ayodele Thomas steht bei der Eintracht ganz oben auf dem Zettel, berichtet ‚Sky‘. Das Transferteam um Markus Krösche versucht den 18-jährigen Linksaußen im kommenden Sommer ablösefrei zu verpflichten. Entsprechende Gespräche wurden bereits geführt, heißt es weiter. Der U19-Nationalspieler der Niederlande hat dem Bericht zufolge bereits entschieden, seinen auslaufenden Vertrag bei der PSV Eindhoven nicht zu verlängern.

Bei den Profis seines derzeitigen Arbeitgebers spielt Thomas noch keine Rolle. Bisher kam er ausschließlich für die Zweitvertretung Jong PSV in der zweiten Liga zum Einsatz. Dort gelangen ihm saisonübergreifend in 36 Spielen vier Tore und sieben Assists. Sein Skillset reicht jedoch aus, um das Interesse einiger Vereine – darunter eben auch das der Frankfurter – auf sich zu ziehen.