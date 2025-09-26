Liverpool: Chiesa soll nachrücken

Der FC Liverpool will Offensivspieler Federico Chiesa (27) für die aktuelle Ligaphase der Champions League nachnominieren. Trainer Arne Slot bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz der Reds: „Ja, wir haben uns damit befasst. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie weit dieser Prozess derzeit ist. Das ist nicht meine Aufgabe, dafür gibt es andere Leute. Aber wenn ich richtig informiert bin, kann man einen Spieler ersetzen, wenn er länger als zwei Monate verletzt ist. Das haben sie mir gesagt, und jetzt müssen wir sehen, ob es stimmt oder nicht, aber andere Leute kümmern sich darum.“

Chiesa, der in der laufenden Saison auf zwei Vorlagen und einen Treffer kommt, stand ursprünglich nicht auf Liverpools A-Liste. Dank einer neuen UEFA-Regelung kann der Italiener jedoch noch seinen Landsmann Giovanni Leoni (18) ersetzen. Das Innenverteidiger-Talent erlitt vor drei Tagen bei seinem Pflichtspieldebüt für Liverpool im EFL Cup gegen den FC Southampton (2:1) einen Kreuzbandriss und wird wohl die komplette restliche Saison verpassen. In der Königsklasse trifft Liverpool am kommenden Dienstag (21 Uhr) auf Galatasaray.