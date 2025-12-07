Slot-Stuhl wackelt: Gerrard als Liverpools Nachfolge-Lösung?

Führt es Steven Gerrard bald zumindest vorübergehend auf die Trainerbank des FC Liverpool? Nach Informationen des vereinsnahen Portals ‚DaveOCKOP‘ wird der langjährige LFC-Kapitän als möglicher Interimstrainer in Betracht gezogen, falls Arne Slot entlassen werden sollte.

In der Liverpool-Jugend hatte Gerrard seine ersten Trainererfahrungen gesammelt, ehe er bei den Profis für die Glasgow Rangers, für Aston Villa und für Al Ettifaq tätig war. Seit Januar dieses Jahres ist der 45-Jährige ohne Anstellung. In Liverpool gilt Gerrard als eine der größten Vereinslegenden, von 2000 bis 2014 hatte er 710 Pflichtspiele (186 Tore, 156 Vorlagen) absolviert.

Auch Jürgen Klopp wurde zuletzt immer wieder mit einer interimistischen Rückkehr nach Liverpool in Verbindung gebracht. Der langfristige Wunschkandidat ist Berichten zufolge Luis Enrique von Paris St. Germain.

Liverpool-Krise spitzt sich zu

Die Reds können sich derzeit nicht aus der Krise befreien, sechs der vergangenen zehn Premier League-Spiele verlor der amtierende Meister. Am gestrigen Samstag fing man sich in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich bei Aufsteiger Leeds United – der nächste bittere Rückschlag für Slot und sein Team.

Das Fass zum überlaufen bringen könnte das brisante Interview von Publikumsliebling Mohamed Salah (33), der Slot darin für seinen erneuten 90-minütigen Bankplatz kritisierte und sein zerbrochenes Verhältnis zum Coach offenbarte.