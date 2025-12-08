Menü Suche
Nach Interview: Liverpool degradiert Salah

Nach seinem brisanten Interview ist nun die Entscheidung gefallen: Der FC Liverpool streicht Superstar Mohamed Salah aus dem Kader für die Champions League.

Inter Mailand Liverpool

Der FC Liverpool zieht nach dem brisanten Interview von Mohamed Salah drastische Konsequenzen. Nach Informationen von ‚RMC‘ wird der Superstar für das Champions League-Spiel gegen Inter Mailand am morgigen Dienstag (21 Uhr) aus dem Kader der Reds gestrichen.

Der 33-Jährige werde die Reise in die italienische Modestadt nicht mit antreten. Diese Entscheidung habe Coach Arne Slot gemeinsam mit dem Vorstand getroffen.

Salah hatte nach dem 3:3-Remis gegen Leeds United, bei dem er zum dritten Mal in Folge nicht in der Startelf stand und sogar 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste, mit einem aufsehenerregenden Interview für Aufruhr gesorgt.

Darin offenbarte der Flügelflitzer unter anderem, dass es sich anfühle, „als hätte mich der Verein fallen lassen“ und er „kein Verhältnis mehr“ zu Trainer Slot habe. Der Ägypter deutete sogar einen Blitz-Abschied an: „Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird.“

