Medizincheck: Haidara kurz vor Schnäppchen-Wechsel

Amadou Haidara war bei RB Leipzig lange ein wichtiges Puzzleteil. Im besten Fußballeralter wurde er jedoch aussortiert. Nun geht es wohl in der Ligue 1 weiter.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Amadou Haidara beim Training @Maxppp

Amadou Haidara wird RB Leipzig aller Voraussicht nach bald den Rücken kehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Wechsel des 27-jährigen Mittelfeldspieler zum RC Lens mittlerweile konkretisiert. Haidara habe sogar bereits erste Teile des Medizinchecks absolviert.

Letzte Hürde ist eine Ablösevereinbarung zwischen den Klubs. ‚Sky‘ bringt eine bis 1,5 Millionen Euro in Spiel – Boni inklusive. Dass der Malier zum Schnäppchen wird, liegt zum einen an seinem am Saisonende auslaufenden Vertrag. Und zum anderen daran, dass er sportlich in Leipzig keine Rolle mehr spielt.

Im Januar war der laufstarke Achter für knapp 20 Millionen Euro von Leipzigs Farmteam RB Salzburg gekommen. 222 Mal hielt er seither für die Sachsen die Knochen hin und trug zu zwei Titelgewinnen im DFB-Pokal bei. Auch in Frankreich geht Haidara nun auf Titeljagd: Lens ist aktuell Tabellenführer der Ligue 1.

RB will Großverdiener abgeben

Übrigens: Neben Haidara dürfen in diesem Winter auch andere alteingesessene Großverdiener Leipzig verlassen. Dazu zählen Stürmer Timo Werner (29), Verteidiger Lukas Klostermann (29) und Sechser Kevin Kampl (35).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
