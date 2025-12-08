Angebot liegt vor: Schnappt sich die Eintracht Moerstedt?

Bereits im Winter könnte es bei Eintracht Frankfurt auf der Stürmer-Position zu einem Umbruch kommen. Abgegeben werden sollen im kommenden Transferfenster der degradierte Elye Wahi (22) sowie Michy Batshuayi (32), der sich bei der 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig aber womöglich den Mittelfuß gebrochen hat und folglich gezwungenermaßen bei den Hessen bleiben könnte.

Als Neuzugang für den Januar fest im Blick haben die Adler weiterhin William Osula (22), mit dem man sich persönlich bereits im Sommer verständigt hatte. Die SGE und der Däne haben ihre Einigung schon erneuert. Unklar bleibt, ob eine Übereinkunft mit Newcastle United erzielt werden kann. Frankfurt möchte Osula per Leihe mit anschließender Kaufoption verpflichten.

Moerstedt zur Eintracht?

Nun kommt aber noch eine weitere Personalie für die vorderste Reihe ins Spiel, die allerdings unabhängig zu betrachten ist. Laut einem Bericht der ‚Frankfurter Rundschau‘ zeigen die Hessen großes Interesse an der Verpflichtung von Max Moerstedt (19). Mehr noch: Das Stürmer-Juwel der TSG Hoffenheim habe sogar schon ein Angebot der Eintracht für den kommenden Sommer vorliegen.

Nun müsse sich der deutsche Juniorennationalspieler zwischen einem Wechsel oder einer Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags in Hoffenheim entscheiden. Bei den Kraichgauern kommt Moerstedt regelmäßig als Einwechselspieler zum Einsatz, für eine Startelfnominierung reichte es in dieser Saison bislang nicht. Ob und inwieweit der 1,94 Meter große Rechtsfuß eine tragende Rolle in Frankfurt einnehmen könnte, bliebe abzuwarten.

Übrigens: Bereits im vergangenen Sommer war ein TSG-Konkurrent scharf auf den U17-Welt- und Europameister von 2023. Auf der Suche nach einem Ersatz für Nick Woltemade (23/heute Newcastle United) erkundigte sich der VfB Stuttgart am Deadline Day nach Moerstedt. Rund 15 Millionen Euro Ablöse sollen im Raum gestanden haben, Hoffenheim blockte den Transfer jedoch bekanntlich ab.