Woltemade-Ersatz: VfB-Versuch bei Moerstedt

von Arouna Touray - Quelle: kicker
Max Moerstedt hat den Ball fest im Blick @Maxppp

Um den Abgang von Nick Woltemade (23/Newcastle United) zu kompensieren, haben die Verantwortlichen des VfB Stuttgarts am Deadline Day bei einem Sturm-Talent der Ligakonkurrenz angefragt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, versuchten die Schwaben, Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim loszueisen – demnach stand eine Offerte von rund 15 Millionen Euro im Raum, die Sinsheimer lehnten allerdings umgehend ab.

Im Kraichgau plant man langfristig mit dem 19-jährigen Eigengewächs. Das Arbeitspapier des 1,94 Meter großen Angreifers läuft zwar 2027 aus, soll aber zeitnah verlängert werden. Dem Werben um Moerstedt war der geplatzte Transfer von Hyeon-Gyu Oh (24/KRC Genk) vorausgegangen. Der Südkoreaner hatte den Medizincheck überraschend nicht bestanden. Mit Bilal El Khannouss (21) und Badredine Bouanani (20) konnten sich die Stuttgarter aber noch auf der Zielgeraden des Transferfensters offensiv verstärken.

