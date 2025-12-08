Jupiler Pro League
Brügge entlässt Hayen – Nachfolger ernannt
Der FC Brügge und Nicky Hayen gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der belgische Topklub mitteilt, ist der 45-Jährige nicht mehr länger Cheftrainer. In einem kurzen Statement wird Hayen für seine Dienste gedankt. Insgesamt stand der Coach in 88 Pflichtspielen als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie.
Club Brugge KV @ClubBrugge – 16:49
ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart.Bei X ansehen
Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼
Den Nachfolger gibt der Champions League-Teilnehmer in derselben Mitteilung bekannt. Ivan Leko übernimmt. Der Kroate kommt von Ligakonkurrent KAA Gent. In der Vergangenheit trainierte der 47-jährige Weltenbummler unter anderem Shanghai Port, Hajduk Split und Al-Ain.
