Brügge entlässt Hayen – Nachfolger ernannt

von Dominik Schneider - Quelle: clubbrugge.be
Nicky Hayen beim Gastspiel des FC Brügge in München @Maxppp

Der FC Brügge und Nicky Hayen gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der belgische Topklub mitteilt, ist der 45-Jährige nicht mehr länger Cheftrainer. In einem kurzen Statement wird Hayen für seine Dienste gedankt. Insgesamt stand der Coach in 88 Pflichtspielen als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie.

Club Brugge KV
ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart.

Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼
Den Nachfolger gibt der Champions League-Teilnehmer in derselben Mitteilung bekannt. Ivan Leko übernimmt. Der Kroate kommt von Ligakonkurrent KAA Gent. In der Vergangenheit trainierte der 47-jährige Weltenbummler unter anderem Shanghai Port, Hajduk Split und Al-Ain.

