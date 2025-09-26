Newcastle-Coach erläutert Woltemade-Rolle

Trainer Eddie Howe will Nick Woltemade bei Newcastle United in vorderster Front einsetzen statt hinter einem anderen Stürmer. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Coach der Magpies über die Rolle des Sommerneuzugangs vom VfB Stuttgart: „Ich sehe ihn als Neuner. Er spielt anders als andere Stürmer, die wir in der Vergangenheit hatten. Es geht darum, Nicks Stärken zu nutzen. Ich war in der kurzen Zeit, die er am Mittwoch hatte, wirklich beeindruckt von ihm. Er hat sein kreatives Flair gezeigt.“

Beim von Howe angesprochenen Spiel im EFL Cup gegen Bradford City (4:1) wurde Woltemade beim Stand von 2:1 in der 69. Minute eingewechselt, war aber trotz der geringen Spielzeit und keiner direkten Torbeteiligung einer der besseren Akteure der Magpies an jenem Abend. Für das 4:1-Endergebnis sorgte Mittelstürmer William Osula (22) mit einem Doppelpack. Grundsätzlich ist Woltemade noch dabei, sich in England zurechtzufinden. Bei seinem Debüt gegen die Wolverhampton Wanderers (1:0) traf der DFB-Stürmer zwar, hatte aber auch gleichzeitig mit frühen Krämpfen zu kämpfen.