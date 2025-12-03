Werder bleibt bei Mbangula gelassen

Die aktuell ausbaufähigen Leistungen von Sommer-Neuzugang Samuel Mbangula sind für Werder Bremen kein Grund zur Sorge. „Er ist ein junger und hoch veranlagter Spieler, der schon gezeigt hat, was er kann. Dass er auch mal Schwankungen in seinen Leistungen haben wird, wussten wir. Das ist bei jungen Spielern eben eher der Fall als bei erfahreneren und auch wichtig für die Entwicklung“, beruhigt Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbangula kam im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser. Nach einem ordentlichen Saisonstart musste sich der 21-jährige Rechtsaußen in den vergangenen drei Spielen mit einem Bankplatz begnügen. „Wir helfen ihm dabei, immer mehr Konstanz in seine Leistungen zu bekommen“, so Niemeyer.