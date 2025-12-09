Entscheidung: Bittencourt verlässt Werder

In den vergangenen sechseinhalb Jahren gab es Werder Bremen nur mit Leonardo Bittencourt. Der Achter ist eines der Gesichter der Werderaner. Mit dem SVW ist der 31-Jährige durch tiefe Täler – wie etwa den Bundesliga-Abstieg in der Saison 2020/21 – geschritten, feierte aber auch Erfolge wie den direkten Wiederaufstieg. Im Sommer endet die Liaison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bittencourt wird seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Wirklich überraschend kommt der Schritt nicht, schließlich kommt der Rechtsfuß unter Horst Steffen kaum zum Zug. Nur am ersten Spieltag fand er sich in der Startelf wieder, ansonsten blieb ihm bislang – wenn überhaupt – die Jokerrolle. In fünf der vergangenen sechs Ligaspiele schmorte Bittencourt über die volle Distanz auf der Bank.

„Diese Zeit bei Werder ist und war für mich etwas ganz Besonderes, aber ich spüre, dass es für mich im Sommer an der Zeit ist, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Unsere Gespräche über die Zukunft waren jederzeit offen, ehrlich und respektvoll. Genau deshalb fühlt es sich richtig an, meinen Abschied schon jetzt klar zu kommunizieren“, begründet Bittencourt die ungewöhnlich frühe Bekanntgabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, erklärt: „Wir sind sehr dankbar dafür, was Leo bisher für Werder auf und neben dem Platz geleistet hat. Er war in all den Jahren ein wichtiger Faktor in der Kabine, hat Dinge auch immer wieder kritisch angesprochen und hat sich voll mit seiner Aufgabe identifiziert.“

Wohin es den gebürtigen Leipziger im Sommer 2026 zieht, ist noch offen. Dem Bezahlsender zufolge sind Vereine aus der MLS sowie Bundesligisten an einem Engagement interessiert. Bittencourt kann nach aktuellem Stand auf 179 Spiele für Werder und insgesamt 294 Bundesligaspiele zurückblicken. In der Rückrunde geht Bittencourt auf Abschiedstournee für Bremen.