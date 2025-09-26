Weltrekord-Angebot für Tottenham

Bei Tottenham Hotspur könnte in Kürze ein neuer Besitzer das Sagen haben. Nach Informationen der ‚Sun‘ hat der Tech-Unternehmer und ehemalige DJ Brooklyn Earick mit einem zwölfköpfigen US-Konsortium ein Übernahmeangebot von umgerechnet 3,77 Milliarden Euro abgegeben, um den gesamten Verein zu übernehmen. Weitere 1,37 Milliarden Euro wollen Earick und Co. für das Spielerbudget bereitstellen. Unterm Strich könnten also 5,14 Milliarden fließen.

Geht der Deal durch – nach Wunsch der Bieter noch vor der Winter-Transferperiode – würde die bisherige Rekordübernahme des FC Chelsea übertrumpft werden. Todd Boehly hatte die Blues im Jahr 2022 für ein Gesamtpaket in Höhe von 4,86 Milliarden Euro gekauft. Derzeit befinden sich die Spurs im Mehrheitsbesitz der ENIC Group, an der Ex-Vorstandsboss Daniel Levy rund 30 Prozent der Anteile hält.

Update (12:58 Uhr): Laut Transferinsider Ben Jacobs hat Tottenham eine informelle Interessenbekundung des Konsortiums abgelehnt. „Der Vorstand des Vereins und ENIC bestätigen erneut, dass Tottenham Hotspur nicht zum Verkauf steht und ENIC nicht beabsichtigt, seine Anteile am Verein zu veräußern“, heißt es in einem Statement.