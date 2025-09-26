Schaaf offen für Trainer-Comeback

Werder-Legende Thomas Schaaf steht einer Rückkehr auf die Trainerbank offen gegenüber. „Es kommt immer auf eine spannende Aufgabe an. Wenn mich da irgendetwas packt, dann bin ich dabei“, erklärte der 64-Jährige bei der Vorstellung seiner Biografie in Bremen, „es ist einfach so: In diesem Geschäft kannst du nie sagen: ‚Jetzt ist Schluss.‘ Es haben so viele schon gesagt: Ich höre auf – und nächste Woche waren sie wieder da. Und genauso umgekehrt: Ich mache weiter – und auf einmal waren sie weg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schaafs letztes Spiel als Coach datiert aus dem Mai 2021, als er den SV Werder Bremen am letzten Spieltag interimsweise übernahm, aber nicht vor dem Abstieg retten konnte. Zuvor hatte er die Werder-Profis bereits erfolgreich von 1999 bis 2013 trainiert und unter anderem 2004 zum Double geführt. Insgesamt stehen 525 Bundesliga-Spiele in der Trainer-Vita des gebürtigen Mannheimers.