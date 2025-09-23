Werder-Schock: Friedl muss Training abbrechen

Das heutige Training von Werder Bremen ging ohne Marco Friedl (27) zu Ende. Wie die ‚Bild‘ berichtet, blieb der Mannschaftskapitän mit Schmerzen am Knie liegen, konnte aber wenig später wieder von alleine aufstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder ist in dieser Saison von Verletzungen gebeutelt, Trainer Horst Steffen muss auf zahlreiche Spieler verzichten. Besonders schwer wiegt der Kreuzbandriss von Mitchell Weiser (31).