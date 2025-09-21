Menü Suche
Werder-Kritik an Boniface

von David Hamza - Quelle: Bild
Werder-Trainer Horst Steffen sieht bei Neuzugang Victor Boniface noch Luft nach oben. „Mir war es zu viel überall. Es darf schon so sein, dass er sich mehr im Zentrum aufhält. Es war nicht so, wie ich es gewünscht habe“, zitiert die ‚Bild‘ Steffen, der betont: „Es gab nicht nur ihn, sondern ganz viele Jungs, die sich nicht mehr in ihren Räumen aufgehalten haben.“

Bei der gestrigen Bremer Niederlage gegen den SC Freiburg (0:3) wurde Boniface wie in der Vorwoche gegen Borussia Mönchengladbach (4:0) in der zweiten Hälfte eingewechselt. Noch ist der 24-jährige Stürmer, der bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde, ohne eigenen Treffer in grün-weiß.

