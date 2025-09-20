Reds unaufhaltsam: Ekitiké brilliert und sorgt für ein Problem

Das Merseyside Derby bleibt für den FC Liverpool ein besonderes Highlight in der Saison. Eine Gelegenheit für Heldentaten, die die Geschichte eines Spielers bei den Reds definieren können. Der FC Everton reiste am heutigen Samstagnachmittag mit vier ungeschlagenen Spielen im Rücken an die Anfield Road. Toffees-Coach David Moyes konnte trotz seiner langen Trainerkarriere in England noch keines seiner bisherigen 20 Duelle in Anfield gewinnen. Auch dank Hugo Ekitiké wurde die Serie heute weiter ausgebaut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch war der Ex-Frankfurter hauptverantwortlich für den fünften Sieg im fünften Spiel für das Team von Trainer Arne Slot. In der 29. Minute erhöhte Ekitiké nach Vorarbeit des Niederländers zum vorentscheidenden 2:0 (2:1 Endstand). Bei der brillanten Ballannahme des Angreifers gefolgt vom Abschluss zeigte der Franzose sowohl seine Klasse als auch Effizienz.

Jetzt schon unverzichtbar

Für Ekitiké war es der dritte Ligatreffer im fünften Startelfeinsatz. Der 95-Millionen-Einkauf ist definitiv in Liverpool angekommen. ‚The Athletic‘ würdigt die Leistungen des 23-Jährigen: „Hugo Ekitiké ist derzeit in so guter Form, er ist fast unersetzbar geworden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem im Vergleich mit seinem Vorgänger beeindrucken dessen Leistungen das Fachblatt: „Die Verbesserung gegenüber Darwin Núñez ist bereits offensichtlich. Ekitiké liegt nur zwei Tore hinter der Premier-League-Torausbeute des ehemaligen Liverpool-Stürmers aus der letzten Saison – und es ist erst September.“ Doch trotz all dessen stellt sich die Frage: Was passiert, sobald Alexander Isak wieder fit und einsatzbereit ist?

Der Schwede löste Ekitiké in der 67. Minute ab. Die Erwartungen an den Rekordeinkauf sind noch größer. Doch angesichts der starken Form seines Sturmpartners muss sich der ehemalige Dortmunder unter Umständen mehr gedulden als gedacht. Beide Angreifer zufriedenzustellen scheint kurzfristig Liverpools größtes Problem zu sein. Ekitikés Frühform stellt Slot aber bereits jetzt schon vor ein absolutes Luxusproblem.