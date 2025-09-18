Slot mit Sonderlob für Wirtz

Arne Slot sieht Florian Wirtz (22) beim FC Liverpool auf dem richtigen Weg. Nach dem gestrigen 3:2-Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid zeigte sich der Cheftrainer zufrieden mit der Entwicklung: „Man sieht, dass Florian Wirtz immer fitter wird und sich an uns anpasst. Die Leute vergessen, dass er erst 22 Jahre alt ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

An einem mitreißenden Champions League-Abend, bei dem die Reds eine 2:0-Führung verspielten und erst in der Nachspielzeit durch Kapitän Virgil van Dijk (34) den Siegtreffer erzielen konnten, war Wirtz ein Aktivposten. „Er war mehrere Male kurz davor, ein Tor zu erzielen. Und er war mehrere Male kurz davor, ein Tor vorzubereiten. Ich glaube, er hat heute für uns die meisten Chancen kreiert“, so Slot.