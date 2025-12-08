Barça: Flick untermauert ter Stegen-Entscheidung

Für Marc-André ter Stegen zeichnet sich eine holprige Rückkehr ab. Der 33-jährige Torhüter vom FC Barcelona steht vor dem Kader-Comeback und könnte schon gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League wieder Teil der Mannschaft sein, das bestätigte Hansi Flick heute auf der Pressekonferenz.

Einsatzzeiten dürften jedoch rar gesät sein, auch wenn der Gesundheitszustand des Kapitäns diese wieder zulassen würde. Trainer Flick plant definitiv nicht mit ter Stegen als Stammkraft. „Joan García ist die Nummer eins, das ist klar“, betonte Flick gegenüber den anwesenden Journalisten. Ob das Auswirkungen auf ter Stegens Rolle in der deutschen Nationalmannschaft haben wird, weiß Flick nach eigener Aussage nicht: „Ich spreche immer mit Marc, aber nicht mit Nagelsmann.“