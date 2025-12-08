Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Flick untermauert ter Stegen-Entscheidung

von Dominik Schneider
1 min.
Hansi Flick zeigt, wo es lang geht @Maxppp
Barcelona Frankfurt

Für Marc-André ter Stegen zeichnet sich eine holprige Rückkehr ab. Der 33-jährige Torhüter vom FC Barcelona steht vor dem Kader-Comeback und könnte schon gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League wieder Teil der Mannschaft sein, das bestätigte Hansi Flick heute auf der Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einsatzzeiten dürften jedoch rar gesät sein, auch wenn der Gesundheitszustand des Kapitäns diese wieder zulassen würde. Trainer Flick plant definitiv nicht mit ter Stegen als Stammkraft. „Joan García ist die Nummer eins, das ist klar“, betonte Flick gegenüber den anwesenden Journalisten. Ob das Auswirkungen auf ter Stegens Rolle in der deutschen Nationalmannschaft haben wird, weiß Flick nach eigener Aussage nicht: „Ich spreche immer mit Marc, aber nicht mit Nagelsmann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Marc-André ter Stegen
Joan García

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Joan García Joan García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert