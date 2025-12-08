Nantes vollzieht Joker-Transfer

Der FC Nantes zieht Profit aus dem Joker-System der Ligue 1 und vermeldet einen Neuzugang außerhalb des Transferfensters. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, hat Linksverteidiger Deiver Machado einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben. Nach FT-Informationen zahlen die Kanarienvögel 300.000 Euro für den Transfer. Im Falle des Klassenerhalts können weitere 100.000 Euro an Bonuszahlungen hinzukommen.

Damit verlässt Machado den RC Lens, der den Abwehrspieler im Juli 2021 für eine Ablöse von rund 1,8 Millionen Euro vom FC Toulouse verpflichtet hatte. Nantes vollzieht somit einen Joker-Transfer, den man in Frankreich außerhalb der Transferphase durchführen darf, um so auf Verletzungen reagieren zu können. Der neue Spieler muss hierbei innerhalb Frankreichs spielen.