West Ham: Potter in Gefahr

Bei West Ham United wackelt der Trainerstuhl von Graham Potter. Laut ‚BBC Sport‘ erwägen die Hammers nach dem Fehlstart in die Saison einen Trainerwechsel. Schon vor der heutigen Heimniederlage gegen Crystal Palace (1:2) hatte West Ham United nach Alternativen für Potter Ausschau gehalten. Zu den gehandelten Namen zählen Nuno Espírito Santo (zuletzt Nottingham Forest), Slaven Bilic, der West Ham bereits von 2015 bis 2017 trainiert sowie Gary O’Neil (zuletzt Wolverhampton Wanderers).

Die Londoner sind mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spieltagen in die Saison gestartet. Das Team um DFB-Stürmer Niclas Füllkrug belegt damit einen enttäuschenden 18. Tabellenplatz. Dazu hatte es vor der heutigen Partie gegen Crystal Palace Proteste der Fans gegen die Vereinsführung gegeben. Potter ist seit Januar dieses Jahres im Amt, kann aber in 25 Spielen nur einen Punkteschnitt von 0,92 vorweisen.