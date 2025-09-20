Verletzungsalarm: Bayern muss wieder bangen

Der FC Bayern muss um einen weiteren Ausfall in der Defensive bangen. Beim heutigen 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim musste Innenverteidiger Minjae-Kim vorzeitig angeschlagen vom Feld. Nach einem Luftzweikampf mit TSG-Stürmer Fisnik Asllani blieb der Südkoreaner zunächst auf dem Rasen liegen, nachdem er beim Landen mit dem Fuß leicht umgeknickt war. Wenige Momente später in der 69. Minute musste Kim runter, für ihn kam Dayot Upamecano ins Spiel.

Ob es sich bei Kim um eine schwerwiegendere Blessur handelt, ist noch offen. Der Rechtsfuß hielt sich jedoch die Wade. Eine Diagnose steht noch aus. Ein Ausfall wäre für den FCB jedoch die nächste Hiobsbotschaft. Unter der Woche hatte sich bereits Josip Stanisic gegen den FC Chelsea (3:1) eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Hinzukommen die zwei langzeitverletzten Hiroki Ito und Alphonso Davies. Auch Raphaël Guerreiro fehlte zuletzt.