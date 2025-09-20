Fritz über Werders Weg: „Kreative Lösungen finden“

Clemens Fritz will beim SV Werder Bremen künftig verstärkt auf Entwicklung setzen. Im Interview mit ‚Tranksfermarkt.de‘ sagt der Geschäftsführer Profifußball über die aktuelle Situation: „Diesen Weg werden wir weitergehen. Es wird aber immer wieder so sein, dass uns jüngere Spieler verlassen. Manchmal musst du auch einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei nach vorne zu machen. Wir haben einige junge Spieler eingebaut, um sie zu entwickeln und Werte für Werder zu schaffen. Diese Schritte brauchen Zeit. Mir ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben. Wir müssen hier wirklich einen guten Job machen und kreative Lösungen finden.“

Vor allem mit Blick auf die Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt erkennt Fritz, wie schwer es für Klubs geworden ist mit der Premier League mitzuhalten. „Die größte Herausforderung ist, dass die wirtschaftliche Lücke zu anderen Vereinen immer größer wird“, sagt der 44-Jährige weiter, „während die Bayern und Dortmund auf internationaler Ebene darum kämpfen, den Anschluss an die europäischen Top-Klubs nicht zu verlieren, kämpfen wir darum, den Anschluss an die Spitzenklubs in der Bundesliga wiederherzustellen. Wir müssen versuchen, diese Riesen-Lücke nicht größer werden zu lassen oder sogar ein Stück weit zu schließen.“