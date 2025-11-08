Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Drei Debütanten für Schalke

von Lukas Weinstock
1 min.
Mika Wallentowitz wirkt sehr angestrengt @Maxppp
Schalke 04 1-0 Elversberg

Mika Wallentowitz darf sich über seine Startelf-Premiere für Schalke 04 freuen. Nach zwei Kurzeinsätzen darf das 17-jährige Eigengewächs im Spitzenspiel gegen die SV Elversberg (13 Uhr) zum ersten Mal von Beginn an ran. Grund dafür ist die lange Verletztenliste der Knappen, die zehn Spieler umfasst.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
Unsere Start-1⃣1⃣ gegen die SV Elversberg ⚒️

#S04 | #S04ELV
Bei X ansehen

Darüber hinaus kommt es zu zwei weiteren Premieren. Offensivakteur Ayman Gulasi (19) und Innenverteidiger Mika Khadr feiern ihr Kader-Debüt für die Königsblauen. Beide kamen zuletzt für die Schalker Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz, nun folgt der Sprung zu den Profis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Mika Tom Wallentowitz

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Mika Tom Wallentowitz Mika Tom Wallentowitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert