Drei Debütanten für Schalke

Mika Wallentowitz darf sich über seine Startelf-Premiere für Schalke 04 freuen. Nach zwei Kurzeinsätzen darf das 17-jährige Eigengewächs im Spitzenspiel gegen die SV Elversberg (13 Uhr) zum ersten Mal von Beginn an ran. Grund dafür ist die lange Verletztenliste der Knappen, die zehn Spieler umfasst.

Darüber hinaus kommt es zu zwei weiteren Premieren. Offensivakteur Ayman Gulasi (19) und Innenverteidiger Mika Khadr feiern ihr Kader-Debüt für die Königsblauen. Beide kamen zuletzt für die Schalker Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz, nun folgt der Sprung zu den Profis.