„Ein Traum“: Innenverteidiger-Talent erwidert Real-Flirt

Jacobo Ramón würde in Zukunft gerne zu Real Madrid zurückkehren. Im Interview mit der ‚as‘ lässt der Innenverteidiger von Como 1907 durchblicken: „Ich strebe danach, das Niveau von Real Madrid zu erreichen, das höchste Niveau.“ Auf die Frage, wie sehr er sich mit einer Rückkehr zu den Königlichen beschäftige, antwortet Ramón: „Nicht viel. Ich konzentriere mich auf Como und bin sehr zufrieden. Ich denke nur an diese Saison. Aber für die Zukunft ist es natürlich ein Traum.“

Das 20-jährige Eigengewächs verließ Real erst im Sommer Richtung Como. Erst gestern sickerte durch, dass die Blancos die Entwicklung des Toptalents aufmerksam beobachten. Im Zuge des Transfers sicherten sich die Madrilenen eine Rückkaufoption, deren Höhe dem Bericht zufolge an leistungsbezogene Parameter geknüpft ist.