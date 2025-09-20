Korb für Liverpool? Bayern-Flirt Guéhi vor Kehrtwende

Um Haaresbreite scheiterte der Transfer von Marc Guéhi zum FC Liverpool. Der Innenverteidiger hatte seinen Medizincheck bei den Reds bereits absolviert, doch Crystal Palace-Coach Oliver Glasner schob dem Wechsel unter Androhung seines Rücktritts einen Riegel vor. Im kommenden Sommer will der englische Meister Guéhi ablösefrei an die Anfield Road locken, wenn dessen Vertrag bei Palace ausläuft. Doch der 25-Jährige scheint sich nun umentschieden zu haben.

Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hat Guéhi seinen Beratern mitgeteilt, dass er statt zu den Reds zu Real Madrid wechseln möchte. Zuvor wurde der Rechtsfuß darüber informiert, dass die Königlichen womöglich bald die Verhandlungen mit dem englischen Nationalspieler aufnehmen wollen.

Neben den Blancos und Liverpool buhlen zahlreiche weitere Vereine um die Gunst des Rechtsfußes. Unter anderem der FC Bayern München, der FC Barcelona und Manchester City wittern ein Schnäppchen. Guéhis Fokus hat sich aber vorerst in die spanische Hauptstadt verlagert.