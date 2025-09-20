Maresca: Kein Mitleid mit Sterling

Enzo Maresca hat offenbar kein größeres Mitleid mit den vom FC Chelsea Aussortierten Raheem Sterling (30) und Axel Disasi (27). Angesprochen auf die vermeintlich harte Situation des Duos sagte der Coach der Blues: „Mein Vater ist 75 Jahre alt und arbeitet seit 50 Jahren als Fischer, von zwei Uhr nachts bis zehn Uhr morgens. Das ist ein hartes Leben, nicht wie das eines Fußballers, so wie sie arbeiten.“ Sterling und Disasi dürfen nicht mehr mit den Profis trainieren und müssen auch separat vom Team getrennt ihre Mahlzeiten einnehmen.

„Ich war als Spieler in Raheems und Axels Situation und weiß ganz genau, dass das kein gutes Gefühl ist, denn als Spieler will man trainieren und spielen“, so Maresca weiter, „ich weiß, dass der Verein ihnen die Möglichkeit gibt, auf die richtige Art und Weise zu arbeiten, und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.“ Sterling ist mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro sogar Chelseas Topverdiener. Sein Vertrag gilt noch bis 2027, Kollege Disasi ist noch bis 2029 an die Londoner gebunden.