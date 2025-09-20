Barça: Muss Gavi operiert werden?

Der FC Barcelona muss womöglich doch länger als gedacht auf Gavi verzichten. Wie Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den FC Getafe (21 Uhr) bekanntgab, werden die Katalanen gemeinsam mit dem Mittelfeldspieler in den kommenden Tagen entscheiden, ob eine Operation nötig ist: „Wir warten noch zwei oder drei Tage ab und schauen, wie es weitergeht und welche Entscheidung getroffen wird. Anfang nächster Woche werden wir mehr wissen.“

Der 21-Jährige hatte sich Ende August am Meniskus verletzt. Die Verletzung soll eigentlich konservativ behandelt werden. Da die Heilung nicht wie gewünscht verläuft, steht mittlerweile auch eine Operation im Raum. Im selben Knie hatte Gavi bereits einmal eine Kreuzbandverletzung.