Mascherano reagiert auf Messi-Gerüchte

Trainer Javier Mascherano zeigt sich erfreut über die bevorstehende Vertragsverlängerung von Lionel Messi (38) bei Inter Miami. Gegenüber Medienvertretern betont der Übungsleiter die Tragweite einer Verlängerung: „Es wären fantastische Nachrichten, nicht nur für den Verein, sondern für die MLS insgesamt. Hoffentlich passiert es bald.“

Messi und Inter Miami befinden sich in den finalen Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier. Die Einigung wird zeitnah erwartet, der neue Kontrakt des Offensivspielers soll bis 2028 laufen. Seit 2023 schnürt La Pulga mittlerweile die Schuhe für Miami. Für den MLS-Klub war der Superstar in 75 Einsätzen an 102 Treffern direkt beteiligt. In der laufenden Saison belegt der Klub aus Florida Platz sechs in der Eastern Conference.