Enrique träumt von Barça-Rückkehr

Luis Enrique kann sich eine Rückkehr zum FC Barcelona in der Zukunft offenbar mehr als gut vorstellen. Laut einem Bericht der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ träumt der Coach von Paris St. Germain davon, eines Tages wieder die Katalanen zu trainieren. Diesen Wunsch habe der 55-Jährige seinem engeren Umfeld gegenüber mehr als einmal zum Ausdruck gebracht. Laut der ‚Sport‘ vermisst der Spanier das Leben in Barcelona.

Enrique trainierte Barça bereits von 2014 bis 2017, gewann mit den Blaugrana in seiner ersten Saison das Triple. Der ehemalige spanische Nationaltrainer genießt bis heute einen hervorragenden Ruf bei den Fans. Im März 2024 erklärte Enrique, dass ihm Barça sehr viel bedeute, eine Rückkehr aber unwahrscheinlich sei und er seinen bis 2027 datierten Vertrag bei PSG definitiv erfüllen möchte. In der vergangenen Saison führte er den französischen Topklub zum erstmaligen Champions League-Sieg.