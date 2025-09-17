Reals verrückter Einspruch bei Huijsen

Real Madrid versucht mit allen Mitteln, die Sperre für Dean Huijsen zu verhindern. Wie die ‚Marca‘ berichtet, legen die Königlichen Berufung gegen das Urteil ein und führen als Argument ein Video des Technischen Komitees der Schiedsrichter (CTE) an. In diesem Video wurde zugegeben, dass Huijsen gegen Real Sociedad (2:1) zu Unrecht für eine vermeintliche Notbremse vom Platz gestellt wurde.

Durch die Sperre würde der Innenverteidiger das Duell gegen Espanyol Barcelona (Samstag, 16:15 Uhr) verpassen. Sollte Real mit der Berufung erfolgreich sein, wäre das ein Novum im spanischen Fußball. Zudem würde Reals Vorgehen im Erfolgsfall wohl als Grundlage für künftige Entscheidungen dienen. Wie die Entscheidung ausfällt, ist aber noch unklar.