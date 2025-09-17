Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Schalker Weitsicht: Der Grund für die Muslic-Verpflichtung

Mit seiner Art passt Miron Muslic wie die Faust aufs Auge zu Schalke 04. Wie sich nun herausstellt, ist das kein Zufall.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport Bild
1 min.
Miron Muslic mit Anweisungen für seine Spieler @Maxppp

Schalke 04 ist mit neun Punkten aus fünf Spielen sehr ordentlich in die neue Saison gestartet. Der neue Trainer Miron Muslic macht bislang eine gute Figur und ist seit langer Zeit der erste Trainer, dem man einen langfristigen Verbleib auf Schalke zutraut. Das ist kein Zufall.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Verantwortlichen im Vorfeld der Verpflichtung ein umfassendes psychologisches Gutachten von Muslic anfertigen lassen. Demzufolge sprachen Psychologen mit ehemaligen Spielern des Übungsleiters, Vertrauten sowie Weggefährten und analysierten zudem Pressekonferenzen und Interviews.

Trainer sollte mitreißen

Der Sportzeitung zufolge bekräftigte das Gutachten die Verantwortlichen in ihrer Annahme, dass Muslic der richtige Trainer für Schalke ist und das geforderte Profil am besten erfüllt. Nach Kees van Wonderen, der charakterlich nicht zu den Königsblauen passte, wollten die Bosse jemanden, der Menschen mitreißen und Feuer entfachen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der Frühphase der Saison erkennt man diese Eigenschaften bei Muslic. Die Spieler ackern auf dem Platz und auch das fragile Verhältnis zu den Fans ist dank des Österreichers und seiner Spielweise wieder stabilisiert. Fazit: So viel Weitsicht zeigte die Vereinsführung der Schalker in der jüngeren Vergangenheit nicht durchgehend.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Miron Muslić

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Miron Muslić Miron Muslić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert