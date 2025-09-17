Bundesliga-Duo wollte Eriksen

Der VfL Wolfsburg setzte sich im Rennen um Christian Eriksen gegen zwei andere Bundesligisten durch. Laut der ‚Sport Bild‘ waren auch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart am 33-jährigen Dänen interessiert, gingen aber offenkundig leer aus.

Stattdessen wechselte Eriksen in die Autostadt, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Der Spielmacher verzichtete auf viel Geld, um sich den Wölfen anzuschließen. Eriksen hatte sehr lukrative Angebote aus der Türkei, Saudi-Arabien und den USA vorliegen, lehnte aber allesamt ab. Beim Bundesligisten verdient er weniger als fünf Millionen Euro im Jahr.