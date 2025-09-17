Bayer nominiert Belocian nach

Bayer Leverkusen reagiert auf die Verletzung von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26). Wie die Werkself bekanntgibt, wird Defensivallrounder Jeanuël Belocian (20) für den Champions League-Kader des Vizemeisters nachnominiert.

Beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zog sich Palacios eine schwere Adduktorenverletzung zu und fällt damit die gesamte Hinrunde aus. Belocian ist selbst gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen. Nun winken ihm Einsätze in der Champions League.