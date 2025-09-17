Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

Bayer nominiert Belocian nach

von Luca Hansen
Jeanuël Belocian spielt einen Pass im Training @Maxppp

Bayer Leverkusen reagiert auf die Verletzung von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26). Wie die Werkself bekanntgibt, wird Defensivallrounder Jeanuël Belocian (20) für den Champions League-Kader des Vizemeisters nachnominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zog sich Palacios eine schwere Adduktorenverletzung zu und fällt damit die gesamte Hinrunde aus. Belocian ist selbst gerade erst von einem Kreuzbandriss genesen. Nun winken ihm Einsätze in der Champions League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Leverkusen
Jeanuël Merick Belocian

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Jeanuël Merick Belocian Jeanuël Merick Belocian
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert