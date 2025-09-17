Mourinho vor schnellem Comeback

Bruno Lage ist nicht mehr Trainer von Benfica Lissabon. Wie Präsident Rui Costa noch in der Nacht nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Qarabag Agdam bestätigt, hat man sich mit dem Übungsleiter auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt. Ein spezieller Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚A Bola‘ berichtet, befindet sich Benfica in intensiven Verhandlungen mit José Mourinho. Die Gespräche sollen noch am heutigen Mittwoch abgeschlossen werden, damit der exzentrische Portugiese schon am Samstag (19 Uhr) gegen Avs Futebol Sad auf der Bank sitzen kann. Mourinho kann sich mit einem Engagement bei den Adlern mehr als anfreunden.

Für den Ex-Real-Coach wäre dies ein Comeback an alter Wirkungsstätte. 2000 begann er in der portugiesischen Hauptstadt seine illustre Trainerkarriere. Bis Ende August stand er noch bei Fenerbahce an der Seitenlinie, nun winkt ihm eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank.