BVB: Der Stand bei Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck (25) könnte schon am Mittwoch (21 Uhr) gegen Manchester City sein Comeback für Borussia Dortmund feiern. Laut der ‚Bild‘ sieht der Plan von BVB-Trainer Niko Kovac vor, den Abwehrchef mit nach Manchester zu nehmen.

Schlotterbeck sei nach seiner Grippe zwar noch leicht angeschlagen und soll am heutigen Montag individuell trainieren. Doch schon morgen zum Abschlusstraining soll der so wichtige Stabilisator wieder voll mitwirken können. Voraussetzung sei kein weiterer Rückschlag in der Genesung des Linksfußes.