70 Millionen: Real bei Paz am Scheideweg

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport | Fabrizio Romano
Nico Paz freut sich @Maxppp

Die Zukunft von Nico Paz liegt weiterhin in den Händen von Real Madrid. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wollen die Königlichen weiterhin im kommenden Sommer die Rückkaufoption ziehen und den 21-Jährigen für neun bis zehn Millionen Euro von Como 1907 loseisen.

Fraglich ist allerdings, ob beim Weißen Ballet überhaupt Platz für den Argentinier ist, der sich großer Konkurrenz ausgesetzt sehen würde. In Franco Mastantuono (18) hat Real erst in diesem Sommer für 45 Millionen einen ähnlichen Spielertypen verpflichtet. Solle Real die Option verstreichen lassen, würde dennoch ein großer Profit ins Haus stehen. Como habe schon im Sommer ein Angebot über 70 Millionen von Tottenham Hotspur für Paz erhalten. Da die Königlichen aktuell 50 Prozent der Transferrechte besitzen, wird Paz in jedem Fall als gute Einnahmequelle dienen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
