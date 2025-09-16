SGE empört: Gespräche wegen Uzun

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt zeigen sich verwundert über den Umgang mit Juwel Can Uzun bei der Nationalmannschaft. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die SGE Gespräche mit dem türkischen Verband plant, um sich den Umgang mit Uzun bei der jüngsten Länderspielabstellung erklären zu lassen. Dabei saß der 19-Jährige gegen Spanien (0:6) 90 Minuten auf der Bank, gegen Georgien fehlte er sogar komplett im Aufgebot. Außerdem soll Uzun bei den Trainingseinheiten nicht voll integriert worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Vorgang, der für die Hessen nicht akzeptabel ist. Türkeis Nationaltrainer Vincenzo Montella hatte sich am Rande der Länderspiele wie folgt zu Uzun geäußert: „Can Uzun ist ein Spieler, den wir genau beobachten. Auf seiner Position herrscht ein starker Konkurrenzkampf. Wir beobachten seine Entwicklung und werden künftig entsprechende Entscheidungen treffen.“ In Frankfurt trumpft der dreifache Nationalspieler, der sich für die Türkei und gegen Deutschland entschieden hat, groß auf. Geht es nach den Hessen, soll er das künftig auch für sein Land tun.