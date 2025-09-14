Diagnose da: Eintracht wochenlang ohne Kristensen

Rasmus Kristensen (28) hat sich bei der 3:1-Auswärtsniederlage gegen Bayer Leverkusen eine Muskelverletzung zugezogen. Das teilt Eintracht Frankfurt am heutigen Sonntag zwei Tage später mit.

Damit wird der Rechtsverteidiger den Adlern eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Die ‚Bild‘ geht sogar davon aus, dass der Stammspieler vier Wochen ausfällt.

Kristensen würde entsprechend bei einigen wichtigen Partien fehlen. Unter anderem den Champions League-Start am Donnerstag (21 Uhr) gegen Galatasaray verpasst er sicher. Im Worst Case reicht es wohl auch nicht für das Heimspiel gegen den FC Bayern am 4. Oktober.