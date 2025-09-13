Ladehemmung: Toppmöller äußert sich zu Burkardt

Dino Toppmöller hat nach dem holprigen Start von Jonathan Burkardt zu dessen Leistung Stellung bezogen. Nach der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, bei der Burkardt 83 Minuten auf dem Feld stand und nur 17 Ballkontakte hatte, sagte der Trainer: „Das ist eine Frage von Rhythmus, aber der wurde leider unterbrochen durch seine Rücken-Thematik. Wir müssen versuchen, ihn noch mehr in Szene zu setzen. Aber da müssen wir fußballerisch besser und sauberer sein, um ins letzte Drittel zu kommen.“ In den ersten drei Pflichtspielen ist Burkardt ohne Torbeteiligung geblieben.

Der 25-Jährige war vor der Saison vom FSV Mainz 05 zur SGE gewechselt. Markus Krösche legte 21 Millionen Euro für den deutschen Nationalstürmer auf den Tisch. Neben Burkardt blieben gegen Leverkusen einmal mehr auch Michy Batshuayi (31) und Elye Wahi (22) blass.