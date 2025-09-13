Bayerns kniffliger Plan mit Olise

Der FC Bayern will sich dem Interesse aus England an Michael Olise erwehren. Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtet, plant der Rekordmeister, dem Offensivkünstler einen verbesserten Vertrag vorzulegen und ihn so noch langfristiger als ohnehin schon zu binden. Olises aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2029.

Die Krux: Eigentlich unterliegt die Sportliche Leitung der Münchner einer Sparvorgabe vom Aufsichtsrat. Olise gehört zu den Leistungsträgern und müsste wohl mit einem Gehalt in der Spitzenklasse des Kaders geködert werden. Knapp unter 20 Millionen Euro pro Saison erscheinen realistisch.

Zuletzt war durchgesickert, dass die Premier League-Riesen FC Liverpool und Manchester City an Olise dran sind. Die Bayern hatten den 23-jährigen Franzosen im Sommer 2024 für knapp 53 Millionen von Crystal Palace geholt. Olise wurde seither Nationalspieler und für den Ballon d’Or nominiert.