Schock für Paqarada

von Dominik Sandler
Paqarada für die Nationalmannschaft @Maxppp

Das Debüt von Leart Paqarada ist beim 1. FC Heidenheim mehr als tragisch verlaufen. Nach gerade einmal vier Minuten ging der Linksverteidiger im Spiel gegen Borussia Dortmund ohne gegnerische Einwirkung zu Boden, schrie laut auf und hielt sich schmerzverzerrt das Knie. Mit einer Trage musste er abtransportiert werden und wird voraussichtlich lange ausfallen.

Vor zwei Wochen war der 30-Jährige vom 1. FC Köln an die Brenz gewechselt, nachdem Lukas Kwansiok keine Verwendung für ihn gefunden hatte. Frank Schmidt beorderte Paqarada direkt in die Startelf, muss in den kommenden Wochen aber wohl auf seinen Neuzugang verzichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
