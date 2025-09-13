Bundesliga-Anfragen für Zimmerschied

Die Karriere von Tom Zimmerschied ist alles andere als gewöhnlich. Aus der Jugend der SpVgg Unterhaching wechselte er mit 17 in die Regionalliga zum VfR Garching und sammelte dort erste Erfahrungen im Männerfußball. Über den FC Dornbirn – zum damaligen Zeitpunkt österreichischer Zweitligist – und den Halleschen FC ging es weiter zu Dynamo Dresden, ehe vor einem Jahr die SV Elversberg zuschlug und den 26-Jährigen für 400.000 Euro verpflichtete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach und nach ging es für den technisch äußert versierten Offensivkünstler, der auf der Zehn und auf den Flügeln spielen kann, in der Karriereleiter nach oben. Die nächste Station könnte in der Bundesliga liegen. Laut der ‚Bild‘ haben Zimmerschied im Sommer zwei Anfragen aus der Bundesliga erreicht, Vereine nennt das Boulevardblatt allerdings nicht.

Schwieriger Saisonstart

„Ich glaube, ich habe schon nochmal einen Sprung in der Entwicklung gemacht, das stimmt. Als Fußballer möchte man natürlich immer möglichst hoch spielen, aber darüber mache ich mir aktuell keine Gedanken“, so der Mittelfeldspieler über seinen Karriereplan.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Saison erlebt er einen holprigen Start, in fünf Partien konnte Zimmerschied noch keinen Scorer beisteuern. Dennoch werden die Bundesligisten ihn weiter im Blick behalten.